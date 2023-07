Bahmut a devenit din nou locul unora dintre cele mai aprige lupte de pe front

Stiri pe aceeasi tema

- Fortele ruse avanseaza in patru zone de pe linia frontului din estul Ucrainei, unde au loc "lupte aprige", a declarat duminica ministrul adjunct al apararii din Ucraina, Hanna Maliar, transmite AFP.

- Directorul Agenției Centrale de Informații (CIA), William Burns, vede in nemulțumirea unor cetațeni ai Rusiei fata de razboiul din Ucraina drept o oportunitate unica intr-o generatie pentru a recruta spioni.

- Uniunea Europeana va acorda un nou ajutor de 50 de miliarde de euro pentru Ucraina. Suma este alocata dupa ce liderii Uniunii au revizuit bugetul. Din aceasta suma, 33 de miliarde de euro sunt pentru asistența macro financiara pentru a ajuta Kievul sa iși rebalanseze bugetul.

- Guvernul ucrainean a informat marti in legatura cu noi progrese ale fortelor sale armate in imprejurimile Bahmut (est) si in regiunea Zaporojie (sud) in doua dintre cele trei sectoare de pe linia frontului, unde Kievul a confirmat in ultimele zile actiuni ofensive de recucerire a teritoriului, relateaza…

- Conducerea politico-militara a Ucrainei susține ca avanseaza in ritm accelerat in zona Bahmut și a inceput sa publice filmari de pe front.Comandantul Forțelor Terestre Ucrainene, Oleksandr Sirski, a raportat pe Telegram ca unitațile militare din direcția Bahmut continua sa avanseze pe flancuri. „Forțele…

- Liderul grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a anuntat sambata ca fortele ruse controleaza in intregime orasul Bahmut din estul Ucrainei, regiunea uneia din cele mai sangeroase batalii de cand Rusia a invadat Ucraina. La randul sau, Kievul a dezmințit informațiile.

- Incendii in vestul Canadei: Situatia se amelioreaza usor - noi intariri trimise in zona.Noi intariri au sosit miercuri in Alberta, vestul Canadei, pentru a lupta impotriva incendiilor fara precedent, al caror numar a scazut insa datorita vremii mai racoroase, transmite joi AFP. CITESTE SI 'Nimic…

- Razboi in Ucraina, ziua 432. Liderul mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, a estimat ca Ucraina va declanșa mult-așteptata contraofensiva "catre jumatatea lunii mai". Implicat in luptele de la Bahmut, șeful Wagner avertizeaza ca, pentru Rusia, contraofen