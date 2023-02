Stiri pe aceeasi tema

- Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoana au fost casatoriți și au impreuna doi copii. Mariajul celor doi a avut parte de momente tensionate, aceștia divorțand și impacandu-se de mai multe ori. In cadrul unui podcast, fosta prezentatoare TV a facut dezvaluiri neștiute din timpul relației cu afaceristul.…

- Adriana Bahmuțeanu a fost la un pas sa se sinucida, dupa ce i-a murit un copil la 3 saptamani de la naștere, in 2009. Baiețelul se nascuse prematur și a cantarit doar 900 grame la venirea pe lume. Ani de zile, vedeta s-a confruntat cu depresia pe fondul acestei intamplari. Adriana Bahmuțeanu nu a putut…

- Silviu Prigoana este unul dintre cei mai excentrici oameni de afaceri din Romania. In urma cu trei ani de zile, fostul soț al jurnalistei Adriana Bahmuțeanu a decis sa iasa anticipat la pensie. Ce venituri lunare incredibile incaseaza afaceristul de la statul roman. Nu te așteptai la o asemenea suma.…

- Christ Afalna, 24 de ani, a rememorat pentru Libertatea ce experiențe a trait la Falticeni, apoi la Slobozia, și de ce ii plac romanii și prețurile din țara noastra. Christ Afalna, 24 de ani, este unul dintre jucatorii africani sosiți in Romania pentru a-și modela o cariera și a-și schimba viața in…

- Denise Rifai, care prezinta in fiecare duminica, la Kanal D, emisiunea „40 de intrebari cu Denise Rifai”, a fost invitata de curand in podcastul „Altceva”, moderat de Adrian Artene pe Youtube. Prezentatoarea a facut noi dezvaluiri din cariera ei. Ea a marturisit cum a fost la un pas de a lucra alaturi…

- Theo Rose, in varsta de 24 de ani, o interpreteaza pe Vera Maximilian in serialul “Clanul”, difuzat de Pro TV. Ea are rolul unui avocat și este fiica mafiotului, personaj care a luat viața datorita lui George Mihaița. Artista și regizorul serialului, Anghel Damian, traiesc o frumoasa poveste de dragoste…

- In primul interviu dupa accidentul de circulație pe care l-a provocat in 2019, in care a murit un tanar de aceeași varsta cu el, Mario Iorgulescu, 27 de ani, a declarat pentru Fanatik ca regreta „greșeala”, iși cere scuze familiei indoliate și o asigura de „sprijinul sau”. Fiul lui Gino Iorgulescu,…

- Adriana Bahmuțeanu și logodnicul ei, George, iși doresc sa devina parinți. Fosta prezentatoare TV și-a facut deja analizele pentru a vedea daca poate ramane insarcinata. Adriana Bahmuțeanu a primit o veste buna din partea medicilor și in urma analizelor pe care le-a facut, ea a primit vestea ca este…