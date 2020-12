Stiri pe aceeasi tema

- PNL, USR PLUS și UDMR au semnat, luni, acordul de guvernare pentru urmatorii 4 ani. Cei care și-au pus semnatura pe acest document sunt Ludovic Orban – președinte PNL, Dan Barna și Dacian Cioloș – copreședinți USR PLUS, Kelemen Hunor – președinte UDRM și Florin Cițu – premier susținut de coaliție. Președintele…

- Mai multe asociații profesionale și patronale au solicitat printr-o scrisoare deschisa adresata noii majoritati guvernamentale rediscutarea Planului National de Redresare si Rezilienta – PNRR. Stimate domnule Ludovic Orban, Stimate domnule Dacian Ciolos, Stimate domnule Dan Barna, Stimate domnule Kelemen…

- Co-președintele USR PLUS, Dacian Ciolos, a declarat luni, dupa consultarile de la Cotroceni cu presedintele Klaus Iohannis, ca nu se pune problema forțarii organizarii de alegeri anticipate. „Nu ne punem problema de alegeri anticipate. Anticipatele ar fi o catastrofa pentru Romania. Ar fi…

- *Comunicat de presa comun al PNL, USR-PLUS, UDMR Echipele de negociere ale PNL, USR-PLUS și UDMR au avut astazi prima runda de discuții pentru constituirea noii majoritați parlamentare. A fost convenita structurarea negocierii pe trei paliere, cel politic, cel legat de programul de guvernare și cel…

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei a avut, joi, o intalnire la Palatul Cotroceni cu premierul propus, Florin Citu, si cu liderii partidelor in jurul carora se va forma majoritatea parlamentara, potrivit Mediafax.Șeful statului a avut, joi dimineața, o intalnire cu premierul propus, Florin Citu. De…

- PNL ar obține cel mai mare scor la alegerile parlamentare, cu aproape 10% procente in fața PSD, care e in fața USR – PLUS. Totuși, nu Ludovic Orban ar fi cel mai potrivit premier, ci Victor Ponta. O cercetare de piața realizata prin metoda CATI, in perioada 20 – 25 noiembrie, arata ca doar cinci formațiuni…

- Destul de timid, cu multe precautii, a inceput sa se discute despre viitorul guvern. Destul de tarziu, Marcel Ciolacu nu exclude cu totul plasarea PSD pe primul loc la alegeri. Chiar daca va obtine cu cateva procente mai mult decat PNL presedintele este obligat sa tina seama de acest lucru si sa accepte…

- Președintele UDMR a declarat, in cadrul emisiunii „Eu contez, Eu votez” de la Libertatea, ca șeful statului a greșit cand a luat decizia de a face campanie electorala pentru PNL, Kelemen critica și Guvernul Orban, despre care spune ca a venit nepregatit la guvernare și enunța doi miniștri care ar trebui…