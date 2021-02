Sunt nevinovat!“: Fostul senator Gigi Christian Chiru, vizat de o decizie a Tribunalului Constanta - fals in declaratii

In cauza, in octombrie 2014, procurorii DNA au efectuat 22 de perchezitii domiciliare in municipiul Bucuresti si in judetul Constanta, la sediile unor societati… [citeste mai departe]