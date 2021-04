Stiri pe aceeasi tema

- Politistii ieseni efectueaza cercetari intr-un dosar penal de lovire sau alte violente. Un barbat a fost retinut pentru 24 de ore. Politistii din cadrul Sectiei nr. 2 Politie Rurala Ciurea efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal intocmit sub aspectul savarsirii infractiunii de lovire sau alte…

- Poliția Locala Craiova din cadrul Secției “Craiovița” a identificat, astazi, pe strada Maria Zaharia, un alt cetațean care incerca sa abandoneze deșeuri dintr-un vehicul cu tracțiune animala, pe un amplasament de aparține domeniului public al municipiului. In urma acțiunii, conform procedurii, a fost…

- Politistii din cadrul Sectiei nr. 3 Politie Iasi au identificat un barbat de 35 de ani, banuit de comiterea infarctiunilor de furt, efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos si accesul ilegal la un sistem informatic. Din investigatiile efectuate pana in prezent, s-a constatat faptul ca in…

- Politistii din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 13 Zau de Campie, in urma activitatilor investigativ-operative, au identificat marți, 2 martie, un barbat in varsta de 39 de ani din comuna Miheșu de Campie, județul Mureș, pe care l-au reținut pentru 24 de ore, fiind banuit de comiterea infractiunii…

- Pe 18 februarie, polițiștii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Albeștii de Argeș au depistat un barbat de 42 de ani, din Valea Danului, care transporta 6,99 metri cubi lemn foc, de esenta fag, cu o autospeciala de gunoi, fara documente legale de provenienta si transport. Barbatul a fost sanctionat…

- Ministrul Justitiei Stelian Ion (foto 1) a incasat o umilinta epocala joi, 11 februarie 2021. Iar romanii au putut sa vada intregul spectacol in direct, pe parcursul a aproape sase ore, cat a durat sedinta Plenului CSM soldata cu aviz negativ pentru proiectul de lege prin care „DJ Stelica” incearca…

- Polițiștii din cadrul Secției de poliție rurala Beceni, au identificat principalul banuit in cazul unui furt – un barbat in varsta de 32 de ani, din localitatea Beceni. Din verificari s-a stabilit faptul ca in noaptea de 04/05 februarie a.c., banuitul ar fi sutras un semafor, instalat temporar, pe un…

- Un proiect in valoare de 4,2 milioane lei, fara TVA, ale carui lucrari au fost receptionate pe ultima suta de metri a mandatului fostului primar al Pitestiului Cornel Ionca, s-a dovedit a fi apa de ploaie. La propriu.