Bagajul pentru concediu: 6 articole pe care nu trebuie sa le uiti Salveaza acest articol in lista ta de bookmarks, deoarece vei dori sa il recitesti de fiecare data cind pleci in concediu. Este instrumentul perfect care te ajuta sa impachetezi exact lucrurile de care ai nevoie, indiferent daca intentionezi sa faci o calatorie in afara tarii, o vacanta de weekend sau o aventura pe munte. Vei avea siguranta ca te-ai gandit la tot ceea ce ti-ai putea dori sa iei cu tine, acele articole indispensabile pe le poti gasi doar in anumite magazine speciale. Nu uita sa vizitezi un magazin de dresuri sau unul cu cosmetice si medicamente, pentru ca bagajele tale sa fie complete.



