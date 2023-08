Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit la o anexa gospodareasca din localitatea Gurba, judetul Arad. Pompierii din Ineu au intervenit si incearca sa salveze casa invecinata. Pompierii militari ai Detașamentului Ineu au intervenit cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și o ambulanța SMURD. Incendiul se manifesta…

- Un nou incendiu a avut loc azi in judetul Hunedoara. De aceasta data a luat foc o casa din Luncoiu de Sus iar interventia pompierilor a facut sa fie evitata o situatie cu potential devastator. Pompierii Secției Brad au intervenit pentru localizarea și stingerea incendiului cu trei autospeciale de…

- Autoritatile au emis un cod portocaliu de averse local, in judetul Hunedoara, unde sunt asteptate fenomene meteo imediate in intervalul 12.40-14.00. Sunt averse de ploaie care pot cumula 35 – 40 l/mp, vizat fiind centrul judetului Hunedoara. Mai exact in zona localitatilor Lunca Cernii de Jos, Cerbal, Bunila…

- Mai multe echipaje ale ISU Arad au fost trimise sambata seara in misiune pentru a stinge un incendiu care a izbucnit in interiorul unei hale din județul Arad. Incendiul a izbucnit in hala unui operator economic din localitatea Tagadau. La fața locului intervin salvatori din cadrul Detașamentului Ineu…

- Precipitatiile abundente din vestul tarii au cauzat mai multe probleme in judetul Hunedoara, unde cateva drumuri importante au fost blocate fie de arbori, fie de aluviuni. Pompierii au intervenit de urgenta in aceasta dimineata in cateva locatii. Pompierii din mai multe subunitați ale ISU Hunedoara…

- Un planor a cazut, duminica, in apropierea unui aerodrom din judetul Bihor, iar pilotul nu a putut fi salvat. La ora 19.03, ISU Bihor a fost sesizat cu privire la prabusirea unui planor, in apropierea pistei Aerodromului Ineu”, a anuntat, duminica seara, ISU Bihor. Sursa citata a precizat ca la locul…

- Autoritațile au transmis in aceasta dimineața un mesaj Ro-Alert care semnaleaza prezența unui urs in zona localitații hunedorene Crivadia, comuna Banița. Oamenii sunt sfatuiți ca, daca intalnesc ursul, sa pastreze distanta fata de animal si sa nu-i ofere acestuia hrana. Este pentru a doua oara in doua…