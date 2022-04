Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmii care efectueaza serviciul in zona Ministerului Transporturilor au sesizat marti dimineata prezenta unui bagaj abandonat in parcare. A fost solicitata prezenta specialistilor pirotehnicieni.

- Brigada Rutiera a anuntat ca, sambata, a avut loc un accident in parcarea subterana a unui centru comercial din sectorul 6. Din primele date, este vorba despre cinci autovehicule implicate, trei dintre acestea aflate in mers, iar doua in stationare. In urma impactului au rezultat doua victime, dintr-un…

- O alerta cu bomba a fost anuntata la Oregon Park din Pipera, unde se afla si sediul postului de radio Europa FM. „In jurul orei 13.00, prin apel 112, o persoana a anunțat ca la sediul unui post de radio, situat in sectorul 2, ar exista un dispozitiv explozibil. La fața locului s-au deplasat polițiști…

- „In jurul orei 13.00, prin apel 112, o persoana a anunțat ca la sediul unui post de radio, situat in sectorul 2, ar exista un dispozitiv explozibil. La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Secției 6, precum și ai Brigazii Rutiere. Se procedeaza la evacuarea persoanelor. Specialiștii pirotehnicieni…

- Politia Capitalei precizeaza ca agentul implicat in accidentul din Sectorul 1, soldat cu moartea unei fetite si ranirea alteia, participase la verificari privind respectarea masurilor anti-COVID la patru unitati de invatamant. Conform Poliției Capitalei, la momentul accidentului agentul facea verificari…

- A fost razie in noaptea de duminica spre luni in Capitala. Politistii rutieri au aplicat 65 sanctiuni contraventionale, in valoare de aproximativ 26.000 de lei, au retinut zece permise si au intocmit un dosar penal pentru conducerea unui autovehicul pe drumurile publice sub influenta substantelor psihoactive,…