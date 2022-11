Bagaj plin cu muniție, descoperit pe aeroportul din Cluj-Napoca A fost alerta pe aeroportul din Cluj-Napoca, unde polițiștii de frontiera au gasit peste 150 de cartușe intr-un bagaj de cala. Politia de Frontiera a anuntat, miercuri, ca in 31 octombrie, in jurul orei 11.30, in urma controlului de securitate efectuat asupra unui bagaj de cala de catre echipa alcatuita din politistii de frontiera din […] The post Bagaj plin cu muniție, descoperit pe aeroportul din Cluj-Napoca appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

