Bagaj de vacanță: lista completă Fie ca te pregatești pentru o escapada de vara pe plaja, pentru o aventura in munți sau pentru o explorare urbana, pregatirea unui bagaj de vacanța bine organizat este esențiala pentru a te asigura ca ai tot ce iți trebuie in timpul calatoriei tale. Citeste articolul mai departe pe Antena3.ro…

Sursa articol si foto: Antena3.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cardurile de vacanța sunt instrumente de plata emise de companii specializate in beneficii și recompense pentru angajați. Aceste carduri sunt concepute pentru a oferi angajaților o modalitate simpla și convenabila de a cheltui bani in timpul concediilor și vacanțelor lor. In acest articol vei afla ce…

- Noi judecatori la instanțele din Alba. Lista completa a judecatorilor și procurorilor numiți prin decret de președintele Iohannis Președintele Iohannis a semnat decretul de numire a mai multor judecatori și procurori la instanțele din Romania. Decretele de numire in funcție a judecatorilor și a procurorilor…

- In trecut, domnișoarele de onoare aveau un rol important, de protecție, fața de mireasa. Aceste tinere trebuiau sa o „pazeasca” de cavalerii care urmau sa o fure in ziua marelui eveniment. Acest lucru poarta simbolism și astazi. Ce face o domnișoara de onoare la nunta. Lista completa cu indatoriri.

- Abia au trecut zilele libere din vacanța de Paște, dar iubitorii de calatorii deja iși fac planuri pentru vacanța de 1 Mai. Clujul a fost inclus de veltravel.ro pe lista destinațiilor pentru vacanța de 1 Mai.

- Potrivit paginii oficiale de internet a Companiei Nationale Administratia Porturilor Maritime Constanta la ora postarii acestei stiri erau asteptate la operare, pentru incarcare sau descarcare, sase nave. Doua dintre acestea erau asteptate pentru incarcare, una la descarcare incarcare si trei la descarcare.…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Suceava, intrunit in ședința extraordinara astazi la sediul ISU Suceava, a analizat și acceptat propunerile formulate de Secția de Drumuri Naționale Suceava, Direcția Județeana de Drumuri și Poduri, respectiv Inspectoratul de Poliție Județean Suceava de…

- In Sectiunea Documente puteti consulta arondarea scolara pentru toate unitatile de invatamant din judetul Constanta, precum si planul de scolarizare.Astazi, 30 martie 2023, a fost aprobata arondarea scolara pentru inscrierea in invatamantul primar in anul scolar 2023 2024, astfel cum a fost aprobata…

- In noaptea de duminica spre luni (12 -13 martie 2023) are loc cea de-a 95-a editie a Galei premiilor Oscar, decernate de Academia Americana de Film pentru cele mai bune realizari cinematografice ale anului 2022.