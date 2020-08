Stiri pe aceeasi tema

- Netflix a anuntat luni ca pregateste miniseria „The Witcher: Blood Origin”, un prequel al „The Witcher”, care va fi filmata in Marea Britanie, anunța news.ro.Serie limitata din universul „The Witcher”, „Blood Origin” va avea sase parti. Actiunea este plasata intr-o lume a elfilor, cu…

- Serialul „Chernobyl” a primit cele mai multe trofee la editia de anul acesta a BAFTA TV Craft Awards, la care au fost anuntati castigatorii pentru 20 de categorii.Academia britanica de film si televiziune a acordat vineri premiile care recompenseaza munca din spatele camerelor de filmare,…

- British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) va celebra cele mai bune productii de film si televiziune difuzate in Marea Britanie in 2019 in cadrul unui show ce va avea loc pe 31 iulie, in absenta spectatorilor si a artistilor nominalizati. Nominalizarile anuntate joi includ si categoriile tehnice,…

- Editia din acest an a galei BAFTA TV Awards va fi organizata cu usile inchise si fara participarea artistilor premiati pe 31 iulie, dupa ce a fost initial amanata din cauza pandemiei de COVID-19, informeaza vineri BBC.com. Aceste trofee sunt de regula atribuite in fiecare an in cadrul…

- Directorul general al grupului media cu finantare publica, Lordul Tony Hall, a decretat ca data de 1 august va marca sfarșitul licențelor TV gratuite pentru cei peste 75 de ani, deși unii dintre ei vor avea dreptul sa beneficieze in continuare de utilizarea gratuita a serviciului. Omul de afaceri in…

- Platforma americana de streaming Netflix si filiala italiana a companiei Fandango s-au asociat pentru a dezvolta un serial TV inspirat din "La vita bugiarda degli adulti" ("The Lying Life of Adults"), cel mai recent roman publicat de autoarea italiana de bestselleruri Elena Ferrante, a carei identitate…

