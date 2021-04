Stiri pe aceeasi tema

- Anthony Hopkins, protagonistul peliculei ''The Father'', in regia lui Florian Zeller, a castigat premiul BAFTA pentru cel mai bun actor in rol principal duminica seara, la Londra, in cadrul celei de-a 74-a editii a galei organizate de British Academy of Film and Television Arts.

- Lungmetrajul ''Nomadland'', in regia lui Chloe Zhao, a fost desemnat duminica cel mai bun film in cadrul celei de-a 74-a editii a galei premiilor Academiei britanice de film si televiziune (British Academy of Film and Television Arts-BAFTA), potrivit AFP. ''Nomadland'',…

- Frances McDormand, protagonista peliculei ''Nomadland'', in regia lui Chloe Zhao, a primit premiul BAFTA pentru cea mai buna actrita in rol principal duminica seara, la Londra, in cadrul celei de-a 74-a editii a galei organizate de British Academy of Film and Television Arts, potrivit…

- Filmul american "Nomadland", ce evoca dramele provocate de recesiunea economica, si productia britanica "Rocks" au primit marti cele mai multe nominalizari - cate sapte fiecare - la editia din acest an a premiilor British Academy of Film and Television Arts (BAFTA), informeaza Reuters. Drama familiala…

- Filmul „colectiv”, regizat de cineastul Alexander Nanau, a fost desemnat cel mai bun documentar la editia din acest an a galei London Critics’ Circle Film Awards. Aceasta a fost organizata duminica seara, in format virtual, in capitala Marii Britanii, informeaza revista Variety. Documentarul „colectiv”,…