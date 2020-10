Badr Hari depistrat cu COVID-19 înaintea luptei cu românul Benny Adegbuyi. Cea mai așteptată gală a anului în kickboxing posibil să fie amânată iar Momentan, organizatorii turnamentului mondial Glory, liga sub care cei doi se intalnesc in ring, nu a comunicat nimic oficial privind mult așteptata gala Glory 76, programata pentru 7 noiembrie, la Rotterdam, Olanda. Totul depinde de cum evolueaza starea de sanatate a sportivului olandez cu origini marocane, unul dintre cei mai populari luptator al lumii in lumea sporturilor de contact. ”Speram ca duelul va ramane la data programata mai ales ca Benny este in cea mai buna forma din cariera”, transmit cei din staff-ul romanului. Mult așteptata gala a mai fost o data amanata. Ar fi trebuit sa se… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

