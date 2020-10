Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general adjunct al Guvernului, Costel Barbu, a anuntat ca se afla in izolare dupa ce a fost depistat pozitiv cu COVID. "Va anunt pe aceasta cale ca incepand de luni ma aflu in izolare. Am avut simptome usoare de raceala si am solicitat efectuarea unui test pentru COVID, care a iesit pozitiv.…

- Irina Loghin a avut prima sa apariție televizata dupa ce s-a vindecat de coronavirus. Invitata la emisiunea lui Catalin Maruța, artista a povestit cum s-a infectat. De asemenea, soțul, dar și fiul ei au fost testați pozitiv cu COVID-19.„A venit o prietena din Basarabia și a doua zi dupa ce avenit la…

- Cinci tenismeni, doi testati pozitiv la Covid-19 si alti trei declarati contacti, au fost exclusi de pe tabloul calificarilor pentru turneul de la Roland Garros. Anuntul a fost facut de catre organizatorii competitiei de Mare Slam din capitala Frantei. Identitatea celor cinci jucatori nu a fost dezvaluita.…

- Angajatorul are obligația generala de a asigura supravegherea corespunzatoare a sanatații salariaților lui, in funcție de riscurile privind sanatatea și securitatea in munca. In acest scop, trebuie sa efectueze examene medicale periodice, in vederea depistarii bolilor care constituie risc pentru viața…

- Activitatea Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte Ialomița a fost suspendata la solicitarea Direcției de Sanatate Publica, dupa ce unul dintre angajați a fost depistat pozitiv la testul pentru COVID-19. In zilele urmatoare, Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte Ialomița va intra intr-un program…

- Numarul pacientilor internati la Terapie Intensiva in spitalele din Romania continua sa creasca, in timp ce unul din zece romani care au fost testati in ultimele 24 de ore a primit un rezultat pozitiv de infectare cu noul coronavirus.

- Incepand de vineri, 31 iulie 2020, Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba iși suspenda temporar activitatea cu publicul. Masura de suspendare temporara a activitații cu publicul a fost luata ca urmare a depistarii unui caz pozitiv DE infectare cu virusul Covid – 19 in randul angajaților bibliotecii.…

- Un angajat din cadrul Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a fost testat pozitiv la noul tip de coronavirus, la sfarșitul zilei de ieri, 28 iulie. In acest sens, instituția anunța ca va lucra de la distanța pentru o perioada de 14 zile.