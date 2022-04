Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (30 de ani, 21 WTA) a invins-o pe Paula Badosa (24 de ani, 2 WTA), scor 6-3, 6-1, și s-a calificat in optimile de finala ale Mastersului de la Madrid. Acolo va da peste Cori Gauff (18 ani, 16 WTA). Meciul va avea loc luni, la o ora ce urmeaza sa fie anunțata de organizatori. Gazeta se…

- Simona Halep (30 de ani, 21 WTA) a invins-o pe Paula Badosa (24 de ani, 2 WTA), scor 6-3, 6-1, și s-a calificat in optimile de finala ale Mastersului de la Madrid. Gazetarul Cristian Tudor Popescu (65 de ani) a avit numai cuvinte de lauda la adresa Simonei dupa prestația sa. CTP este de parere ca Simona…

- Simona Halep (30 de ani, 21 WTA) a invins-o pe Paula Badosa (24 de ani, 2 WTA), scor 6-3, 6-1, și s-a calificat in optimile de finala ale Mastersului de la Madrid. Sportiva din Constanța spune ca un rol important in victorie l-a avut și Patrick Mouratoglou. Gazeta se afla la Madrid, prin intermediul…

- Simona Halep (30 de ani, 21 WTA) a invins-o pe Paula Badosa (24 de ani, 2 WTA), scor 6-3, 6-1, și s-a calificat in optimile de finala ale Mastersului de la Madrid. Sportiva din Spania a recunoscut superioritatea romancei. Gazeta se afla la Madrid, prin intermediul specialistei in tenis Luminița Paul,…

- Simona Halep a obținut cea mai importanta victorie a anului la Madrid. Sportiva noastra a izbutit sa o invinga pe Paula Badosa, a doua favorita a turneului, cu scorul de 6-3, 6-1 și sa produca, oarecum, o mica surpriza. Nu neaparat succesul a fost unul de mirat, ci modul in care Halep a pus-o la respect…

- Invazia Rusiei in Ucraina o ingrijoreaza pe Simona Halep, fostul lider mondial recunoscand ca 'situația este dificila nu doar in lumea tenisului, ci peste tot'. Ajungand in turul 2 al turneului de la Madrid, unde o va intalni pe Paula Badosa, din Spania, Simona declara ca stresul constant genereaza…

- Simona Halep (30 de ani, 21 WTA) o infrunta sambata pe Paula Badosa (24 de ani, 2 WTA), in meciul-vedeta din turul II al Mastersului de la Madrid. Partida va fi liveTEXT&FOTO pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 2. Organizatorii nu au anunțat deocamdata ora de start a partidei. Simona Halep nu a avut…

- Simona Halep și Paula Badosa se vor intalni pentru prima oara in circuitul WTA, sambata, in turul al doilea al turneului de la Madrid. Sportiva din Spania este principala favorita a competiției, dar a fost surprinsa in momentul in care a aflat ca este cotata cu prima șansa la victorie in fața fostei…