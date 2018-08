Bugetul de stat incepe sa fie din ce in ce mai mult sub presiune si chiar daca am avut o relativa stabilitate fiscala este posibil ca in urmatoarele luni ani sa vedem modificari pe zona de fiscalitate, a declarat joi Dan Badin, partener coordonator Servicii Fiscale si Juridice la Deloitte Romania, citat de Agerpres. "Toată lumea ştie că fiscalitatea este principala sursă de venituri la bugetul de stat şi în acest context fiscalitatea depinde de foarte mulţi factori, depinde de economie în ansamblu, de cât de sănătoasă este economia,…