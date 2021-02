Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali, patronul FCSB, susține ca nu vrea ca echipa lui sa fie arbitrata de Istvan Kovacs, pe care-l acuza ca greșește intenționat impotriva echipei sale. și nici de Catalin Popa. Finanțatorul roș-albaștrilor spune ca FCSB va care Federației Romane de Fotbal ca cei doi arbitri sa nu mai fie delegați…

- Compania Vestas Wind Systems A/S a anuntat miercuri ca a pus la punct o noua turbina eoliana offshore cu o capacitate de 15 Megavati, cea mai mare turbina de acest fel conceputa pana acum de compania din Danemarca, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Cu o anvergura a palelor de peste 230 de metri,…

- Modificarea Legii offshore va fi facuta in cursul acestui an, insa exploatarea gazului din Marea Neagra nu poate sa inceapa mai devreme de 2024-2025, anunta ministrul Energiei, Virgil Popescu. "Exploatarea gazului din Marea Neagra nu poate sa inceapa mai devreme de 2024-2025, daca se va lua decizia…

- In timp ce regina a facut o mulțime de lucruri memorabile, pe care mulți dintre noi nu vom avea niciodata ocazia sa le facem, cum ar fi sa luam cina cu președinți sau sa purtam bijuterii de neprețuit, paradoxal, exista multe lucruri banale pe care noi le facem, dar de care suverana a fost privata […]…

- Razvan Nicolescu: ANRE vrea sa determine consumatorii sa incheie contracte cu furnizorul actual, ceea ce este anticoncurential Noul ordin al ANRE, prin care consumatorii pot incheia contracte pe piata concurentiala pana la 31 martie doar cu furnizorul lor actual, poate afecta grav si pe termen lung…

- Copresedintele USR PLUS, Dacian Ciolos, a declarat ca este nemultumit de faptul ca liberalii l-au desemnat ca ministru al Educatiei pe Sorin Campeanu. Intr-o postare pe Facebok, Ciolos spune, insa, ca Alianta nu s-a putut opune acestei nominalizari pentru ca fiecare dintre partenerii de coalitie a decis…

- Ieri am cules ce am semanat datorita evenimentului eclipsei de Soare, care a avut loc sub patronajul Nodului Sud, adica Karma. Unii nativi au avut parte de lucruri bune, alții de lucruri mai puțin bune, in funcție de ceea ce am oferit la un moment dat.

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, in care arata ca aceasta sarbatoare ne responsabilizeaza. "1 Decembrie ne aduce aminte de istoria noastra zbuciumata, de modul in care am stiut sa ne pastram fiinta nationala chiar si in cele mai dificile…