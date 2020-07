Badea, Hidroelectrica: Principala frana in calea investitiilor o reprezinta birocratia, avem o incoerenta legislativa

Badea, Hidroelectrica: Principala frână în calea investiţiilor o reprezintă birocraţia, avem o incoerenţă legislativă ”Principala frana in calea realizarii unor investitii serioase in Romania este birocratia. Acest lucru a fost amplu dezbatut. Avem mult prea multe autoritati ale statului care sa isi dea cu parerea pe orice aviz si autorizatie. Avem o incoerenta legislativa care a condus la o franare a investitiilor, nu numai in sectorul energetic, dar si in infrastructura mare. Trebuie sa intelegem ca, pentru a face o investitie mare, trebuie predicibilitate, trebuie un cadru legislativ asezat si trebuie ca toate autoritatile care concura la avizarea unui astfel de proiect sa se miste cu aceeasi viteza cu care… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

