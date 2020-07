Badea Gheorghe merge la doctor cu o sarsana plina cu bunatati. Intra in cabinet, o desface si-l imbie pe acesta: – Da’ serviti, domn’ doctor, is bune, is bio, is de la tara, is iecologice! Si numai ce nu-i pune pe birou carnati, caltabosi, jumeri, slana, branza, mere, prune, ceapa, cartofi… – Pai bine, mai Gheorghita, cum sa le iau pe toate astea fara bani?, intreaba doctorul aparent jenat. – Nicio problema, zice Gheorghe scotand portofelul din buzunar, am adus si bani! Articolul Badea Gheorghe merge la doctor apare prima data in Bewoman.ro .