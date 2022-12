Comisiile de buget-finante au dat aviz pozitiv, cu unanimitate de voturi, raportului cu privire la revocarea lui Niculae Badalau din functia de vicepresedinte al Curtii de Conturi. Astfel, revocarea va ajunge in Plen. Conducerea Parlamentului a decis sa dea un termen pentru raport pana luni, la ora 12.00, in comisiile reunite buget finante, iar plenul comun se va intruni de la ora 14.00, pentru a vota cererile depuse de PSD si USR privind revocarea din functia de vicepresedinte al Autoritatii de Audit a Curtii de Conturi a lui Niculae Badalau, arestat sub acuzatia de dare de mita. USR a cerut…