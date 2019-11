Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul Niculae Badalau, liderul PSD Giurgiu, a avut un mesaj disprețuitor la adresa românilor din strainatate, el declarând ca doar o mica parte sunt ”legali”, restul fiind ”fetele alea de le duc aștia”.„Ei au 700.000 de oameni avem care au domiciliu,…

- Un roman care locuiește in Belgia și-a redenumit mașina drept "ambulanța gri" și spune ca-i "rapește" pe șoferii de TIR de prin parcarile din jurul Gentului pentru a-i duce sa voteze in cea mai apropiata secție de votare.Sambata, 18 romani au apelat la ajutorul barbatului. "Ambulanța…

- Viorica Dancila, candidatul PSD la prezidențiale, spune, intr-o postare pe Facebook, ca apelativul „aștia” pe care l-a folosit in conferința de presa de marți seara pentru a face referire la romanii din Diaspora a fost folosit anterior de președintele Klaus Iohannis in

- Viorel Catarama si Alexandru Cumpanasu au ajuns la cutite! Cei doi si-au lansat acuzații grave și totul a inceput dupa ce au aparut filmari in spațiu public ce o prezentau pe Luiza Melencu, in viața, in Italia.

- Acuzații la adresa fostei guvernari, din partea reprezentanților Transgaz,ieri, in cadrul ședinței de Comandament de Iarna.Chiar daca sunt 3 miliarde de metri cubi de gaze inmagazinate, noi nu putem extrage decat o medie de 28 milioane de metri cubi de gaz pe zi, din cauza ca nu s-au facut…

- Pregatiri intense pentru alegerile prezidențiale! Viorica Dancila nu a ratat astazi ocazia sa-l atace din nou pe președintele Klaus Iohannis, reproșandu-i ca nu a desemnat un ministru interimar la MAI, deși pregatirile pentru alegerile prezidențiale sunt in toi.„Am luat toate masurile pentru…

- Ministrul pentru romanii de pretutindeni, Natalia Intotero, susține ca intenția premierului Ludovic Orban de a desființa acest minister in viitorul Guvern este ”o bataie de jos la adresa romanilor din diaspora”.Citește și: SONDAJ CURS - Klaus Iohannis defileaza, Dancila se menține. Dan Barna…

- Lars Lagerback, selecționerul Norvegiei, a oferit o declarație total neașteptata atunci cand a auzit ca Romania va fi susținuta de 30.000 de copii pe Arena Naționala, asta chiar daca avem interdicție din partea UEFA, potrivit digisport.ro"Sper ca fanii voștri tineri se vor comporta frumos…