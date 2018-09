Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD Niculae Badalau a vorbit la intrarea in sedinta CEx de la Neptun despre nemultumirile din partid, precizand ca acestea sunt normale din moment ce toti „isi doresc mai mult pentru romani”. Liderul PSD Giurgiu a afirmat ca „premierul ar trebui sa dea mai mult cu pumnul in masa” pentru ca…

- Senatorul PSD Niculae Badalau a comentat filmuletul in care a fost surprins la o petrecere cand i se dedicau cateva versuri jignitoare la adresa romanilor din strainatate. Liderul PSD Giurgiu a declarat ca nu a cantat alaturi de artist si a completat ca „dezaproba total” un astfel de comportament.

- Razboiul din sanul PSD nu se reflecta numai la nivel central, ci și la nivel local, iar cel mai bun exemplu este cel al organizației Giurgiu-pana nu demult, una din cele mai puternice din țara- acum sfașiata de conflicte și intrigi...

- Toți parlamentarii PSD de Giurgiu au contribuit cu „undeva la 9.100 de lei” fiecare pentru organizarea marelui miting anunțat de Liviu Dragnea, sambata, in Piața Victoriei, a declarat senatorul Niculae Badalau care promite ca va mobiliza pentru manifestație peste 10.000 de oameni din județ.

- Toți parlamentarii PSD de Giurgiu au contribuit cu „undeva la 9.100 de lei” fiecare pentru organizarea marelui miting anunțat de Liviu Dragnea, sambata, in Piața Victoriei, a declarat senatorul Niculae Badalau care promite ca va mobiliza pentru manifestație peste 10.000 de oameni din județ. Articolul…

- PSD a intrat in febra pregatirilor pentru proteste. Sambata, liderii social-democrati asteapta peste 300.000 de oameni in Bucuresti, care sa protesteze impotriva abuzurilor din justitie. Cifra este inaintata tot de social-democrati, care deja se gandesc cum sa aduca oamenii in capitala. Autocare, masini…