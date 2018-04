Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD Niculae Badalau, fost presedinte executiv al partidului, a anuntat, vineri, ca social-democratii nu vor sustine declansarea procedurii de suspendare din functie a presedintelui Klaus Iohannis, deoarece PSD nu vrea escaladarea conflictului creat deja de acesta. Badalau mai spune ca PSD…

- Senatul a respins marti, cererea de reexaminare formulata de presedintele Klaus Iohannis in legatura cu legea ANI prin care interdictiile aplicate parlamentarilor intre 2007 – 2013, aflati in conflict de interes, inceteaza de drept.

- Presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu a declarat, sambata, la Ploiesti, ca nu crede ca o suspendare a presedintelui Klaus Iohannis trebuie avuta in vedere in cazul in care acesta nu o revoca pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. “Sa stiti ca aceasta posibilitate (de suspendare a presedintelui - n.r.)…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca in mod „categoric“ PSD nu ia in calcul suspendarea presedintelui Klaus Iohannis daca refuza sa o revoce pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi.

- 'Evident ca demolarea statului roman va merge mai departe sub conducerea domnilor Dragnea si Tariceanu. Exista o sansa, cei din PSD si ALDE sa se revolte si sa isi dea jos sefii care au confiscat decizia si indreapta aceste doua partide in afara legii. Cand spun demolarea statului roman cred ca…

- "In niciun caz" nu se va ajunge la suspendarea presedintelui Klaus Iohannis, daca acesta refuza revocarea sefei DNA Laura Codruta Kovesi propusa de ministrul Justitiei, a declarat senatorul PSD Serban Nicolae la Antena 3, motiv pentru care a fost certat de avocata Ingrid Mocanu, aflata in platou. Aceasta…