Badalau: Probabil ca Dancila ar trebui sa dea cu pumnul in masa

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele formatiunii social-democrate nu ascunde faptul ca ar vrea ca primul om in stat sa fie suspendat. Nu insa si schimbarea Vioricai Dancila din fruntea Executivului. “Daca vrem sa-l suspendam, il suspendam pur si simplu. Eu as vrea. Sa vedem domnul Tariceanu daca s-a schimbat”, a declarat Dragnea,…

- La cateva ore de cand pe usa sediului Guvernului a intrat premieurl Dancila, si ministrul de Interne a ajuns la Palatul Victoria. Cel mai probabil Carmen Dan a fost chemata de catre sefa Executivului pentru a discuta pe marginea violentelor inregistrate in seara de vineri, dupa prima zi a manifestarilor…

- Fiecare copil este sau ar trebui sa fie ajutat in procesul de crestere de parintii care i-au dat viata. Acesta este rolul lor, de a-i ajuta sa isi urmeze drumul in viata a carei calitate este de asemenea dictata de educatia de acasa. O etapa importanta si esentiala pe care trebuie sa o bifeze copiii,…

- Chiar daca se afla in concediu, sefa Executivului a dat de inteles ca e la curent cu cele intamplate in cursul zilei si al noptii precedente in fata sediului institutiei pe care o conduce. Si ca vrea sa fie elucidate toate aspectele ce tin de episoadele violente aparute la “mitingul diasporei”, cum…

- In cursul zilei urmatoare, premierul va pleca intr-o noua vizita oficiala in afara tarii, de aceasta data in Muntenegru si Macedonia. Un anunt in acest sens a fost facut chiar de catre sefa Guvernului, in prima parte a sedintei de marti a Executivului. “Dialogul politic cu oficialii din cele doua state…

- La doua zile de la precedenta reuniune a membrilor Executivului, premierul Dancila si ministrii Cabinetului sau urmeaza sa aiba o noua sedinta. Intrunirea este programata sa inceapa la ora 13, la Palatul Victoria. Pana la momentul de fata, nu s-a facut pubica agenda acestei sedinte. Marti, in schimb,…

- Dupa ce in prima faza procurorul general a anuntat ca a fost delegata pentru sase luni, ca interimar, la sefia Directia Nationala Anticoruptie, Anca Jurma a facut primele declaratii dupa preluarea mandatului. I-a multumit “doamnei Laura Codruta Kovesi pentru intreaga activitatea desfasurata in fruntea”…

- Aflata in capitala Belgiei, intr-o vizita de lucru in care e insotita de Rovana Plumb, ministrul pentru Fonduri Europene, premierul Dancila a avut deja o prima intalnire cu un oficial european. Dancila a discutat cu Phil Hogan, comisarul european pentru agricultura si dezvoltare rurala. Printre subiectele…