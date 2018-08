Stiri pe aceeasi tema

- Scrisoarea Ecaterinei Andronescu, prin care solicita demisia lui Liviu Dragnea, a incins discuțiile in interiorul partidului. STIRIPESURSE.RO a intrat in posesia unui mesaj transmis de Niculae Badalau, președintele PSD Giurgiu, catre senatorii PSD. Mesajul lui Badalau vine in contextul in care, mai…

- Niculae Badalau, fostul presedinte executiv al PSD, aflat in conflict cu Liviu Dragnea, a postat pe grupul senatorilor PSD un mesaj - obtinut de Adevarul - prin care isi arata sustinerea fata de Ecaterina Andronescu, cea care a cerut demisia lui Liviu Drganea din fruntea partidului si schimbarea Guvernului…

- Fostul prim-ministru PSD Mihai Tudose a declarat, joi, pentru Mediafax, ca este nevoie de o discutie „civilizata” in conducerea partidului despre problemele ridicate de senatorii Ecaterina Andronescu si Niculae Badalau in scrisorile adresate partidului. Ecaterina Andronescu, senator si fost ministru…

- „Eu cred ca este nevoie de o discutie in partid si nu numai pe temele supuse atentiei de doamna Andronescu. A fost si scrisoarea domnului Badalau din ianuarie, da? Si aceea a ramas, cumva, nediscutata. Poate gresea, dar hai sa vorbim inauntru si cu un ton civilizat, cu argumente pro sau contra, nimeni…

- Senatorul PSD, Ecaterina Andronescu a luat prin surprindere intreaga scena politica romaneasca, marți, cand a cerut, printr-o scrisoare deschisa, demisia șefului social-democraților, Liviu Dragnea, și inlocuirea actualului Executiv condus de Viorica Dancila. Fostul premier, Victor Ponta nu s-a aratat…

- Senatorul PSD, Ecaterina Andronescu, a trimis o scrisoare publica prin care solicita demisia lui Liviu Dragnea și a Vioricai Dancila. Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, susține ca nu se impune nicio demisie și ii promite public Ecaterinei Andronescu ca atat el, cat și Liviu Dragnea…