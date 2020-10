Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea PSD a tras pe line moarta trei lideri grei din PSD. Marian Oprișan și Viorica Dancila au fost înlocuiți din funcțiile de președinți de organizații iar Niculae Badalau a demisionat de la PSD Giurgiu. Surse social-democrate au declarat pentru HotNews.ro ca Marcel Ciolacu i-a cerut demisia…

- In județul Giurgiu, PSD, condus de tandemul Niculae Badalau și Marian Mina „Scheletu”, a pierdut alegerile atat in municipiul reședința de județ cat și la Consiliul Județean, dar și in foarte multe comune. Cum Badalau va merge ca vicepreședinte al Autoritații de Audit, iar Mina ravnește la un post de…

- Primarul ales al municipiului Constanta, liberalul Vergil Chitac, a declarat, miercuri, ca printre lucrurile pe care le va face imediat ce va prelua mandatul in mod oficial va fi chemarea Curtii de Conturi pentru a verifica legalitatea cheltuirii banului public pana in prezent si a contractelor aflate…

- Stelica Constantin, membru PSD Otopeni, a scris pe pagina lui de Facebook, ca Poliția comunitara nu exista la Otopeni, “exista o firma privata AKA SEKURITY, platita din bani publici, dublu fața de cat ar fi platiti polițiștii”. “In prezent, 87 de agenti de paza figureaza pe ștatele de plata, dar firma…

- Campania electorala pentru alegerile locale a intrat in linie dreapta, dar ceea ce se intampla in organizația PSD Giurgiu condusa de baronul Niculae Badalau lasa loc la o mulțime de speculații. La sfarșitul primei sesiunii parlamentare din acest an, ca urmare a trocului politic dintre partide, baronul…

- Nici nu a inceput bine campania electorala și deja președintele PSD al Consiliului Județean Giurgiu, Marian Mina, mai cunoscut in zona sub numele de „Scheletu’”, care mai candideaza pentru un nou mandat, a și avut parte de cateva surprize neplacute. Inainte de inceperea campaniei electorale, un numar…

- "Curtea de Conturi a verificat toate licitatiile. (...) Am si raportul pe care l-a facut Curtea de Conturi si aici sunt surprins de concluzia pe care o vad tot vehiculata, ca au fost proleme. Curtea de Conturi spune foarte clar: aproape 90 la suta din licitatii nu a existat nicio problema. Sunt unele…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri seara ca presedintele Klaus Iohannis „este nevoit sa minta periodic” pentru a acoperi incompetenta Guvernului Orban. „Presedintele Iohannis este nevoit sa minta periodic, sa iasa la televizor. Este guvernul sau. Acest Guvern condus de…