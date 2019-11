Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a postat luni, pe Facebook o declarație prin care atrage atenția ca rezultatul este unul dezastruos pentru PSD și ca partidul are nevoie de un nou început. Declarația vine în contextul în care Ciolacu își dorește șefia PSD dupa…

- Viorica Dancila, presedintele PSD si candidatul sustinut de social-democrati la alegerile prezindetiale din 2019, a pierdut clar in fata contracandidatului sau, Klaus Iohannis, sustinut de PNL. "Rezultatele ne arata, insa, ca in turul II al alegerilor prezidențiale PSD a luat cel mai mic numar…

- Surse social-democrate au declarat pentru HotNews.ro ca în PSD s-ar pregati o rocada la șefia partidului. Astfel, Viorica Dancila s-ar putea retrage în perioada urmatoare din funcția de președinte al PSD urmând sa-l numeasca pe Marcel Ciolacu președinte interimar.Conform surselor…

- Niculae Badalau a declarat, referitor la rezultatele slabe ale PSD în unele filiale județene, ca politica este aritmetica pura, iar cine are rezultate atunci „este clar ca s-a și ocupat și are suportul populației”, potrivit Mediafax.Badalau este liderul PSD Giurgiu, unul dintre…

- Liderul deputaților PSD Alfred Simonis a declarat ca organizația de Tineret a PSD are nevoie de reconstrucție, de aceea a preluat interimar șefia filialei, dupa o discuție cu Viorica Dancila și colegii de partid, potrivit Mediafax. „Am facut primii pași în politica alaturi de multi colegi,…

- „#ViataMergeInainte #NuMorCaii #Renastere”, este mesajul pe Facebook, care insoțește mai multe fotografii puse pe Facebook de Gabriela Firea. Selfie-ul a fost facut de primarul general al Capitalei, in momentul in care mai mulți social-democrați au urcat pe scena alaturi de Viorica Dancila, dupa…

- „Nu a greșit Mihai Fifor. Nu aș interpreta așa. Mihai Fifor este un om implicat, dar vrem ca mai mulți colegi sa se implice in organizare și in deplasarile in teritoriu vrem ca mult mai mulți sa ne implicam pentru a avea șanse cat mai mari sa caștigam”, a declarat Viorica Dancila, inainte de a participa…

- Liderii PSD l-au inlocuit, vineri seara, pe Mihai Fifor din calitatea de șef de campanie al Viorica Dancila la alegerile prezidențiale. Comitetul Executiv National al PSD a luat decizia ca urmare a unei propuneri venite din tabara Stanescu-Manda- Ciolacu.Responsablitatea organizarii si coordonarii…