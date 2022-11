Stiri pe aceeasi tema

- PSD ii solicita lui Niculae Badalau sa isi dea demisia din functia de vicepresedinte al Curtii de Conturi, dupa ce acesta a fost retinut de DNA pentru 24 de ore intr-un dosar in care este acuzat de dare de mita si trafic de influenta. „PSD considera ca in contextul in care DNA a inceput o ancheta penala…

- Niculae Badalau a fost scos incatușat din sediul DNA și dus la Arestul Central al Poliției Capitalei, anunța jurnaliștii de la Puterea. „Niculae Badalau, fostul ministru al Economiei și actualul vicepreședinte al Curții de Conturi, iși va petrece noaptea la Arestul Central al Capitalei. Dupa mai multe…

- PSD i-a cerut fostului senator, Niculae Badalau, sa iși depuna demisia din funcția pe care o deține la Curtea de Conturi, dupa ce a fost reținut de DNA pentru comiterea infracțiunilor de dare de mita și trafic de influența

- USR va solicita astazi in parlament revocarea lui Niculae Badalau din functia de vicepresedinte al Autoritatii de Audit din cadrul Curtii de Conturi – spune presedintele formatiunii, Catalin Drula. Anuntul vine dupa ce fostul senator Nicolae Badalau a fost retinut aseara de procurorii DNA pentru 24…

- Curtea de Conturi a transmis, dupa retinerea lui Niculae Badalau, consilier de conturi si vicepresedinte al Autoritatii de Audit, ca sustine actul de justitie si isi exprima increderea ca autoritatile competente vor solutiona acest caz in conformitate cu prevederile Constitutiei si cu reglementarile…

- Trimiterea la plimbare de catre conducerea PSD l-a determinat pe baronul giurgiuvean Niculae Badalau sa pregateasca o mutare politica surpriza. Niculae Badalau, in prezent vicepreședinte al Autoritații de Audit din cadrul Curții de Conturi a Romaniei, este disperat sa revina in politica, deși conducerea…

- Baronul PSD de Giurgiu, Niculae Badalau, incearca disperat sa-i țina sub control pe primarii din județul Giurgiu printr-un joc murdar regizat sub umbrela Curții de Conturi a Romaniei. Badalau, de la furat saci cu grau, la butoanele Curții de Conturi a Romaniei Ca urmare a trocului politic, baronul PSD…