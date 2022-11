Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Bucuresti a decis, luni, ca fostul senator PSD Niculae Badalau sa fie arestat preventiv pe o perioada de 30 de zile, pentru savarsirea infractiunilor de dare de mita si trafic de influenta, intr-un dosar in care este acuzat ca i-a oferit mita 170.000 de euro unui primar din judetul Giurgiu,…

