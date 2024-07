Bacteriile care ”topesc” celulele canceroase Bacteriile Fusobacterium, existente in mod curent in cavitatea bucala, au capacitatea de a distruge celulele tumorale ale unor forme de cancer. Astfel, pacienții suferinzi de cancer al capului sau gatului, care prezinta un nivel mai mare de bacterii Fusobacterium, au un prognostic mai bun al bolii, comparativ cu cei care au un nivelul scazut al […] The post Bacteriile care ”topesc” celulele canceroase appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

