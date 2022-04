Bacterii rezistente la antibiotice ucid peste 1 milion de oameni pe an. Ce s-ar putea face...

Stiri pe aceeasi tema

- Jumatate de milion de evrei ultra-ortodocși au participat la inmormantarea unui veteran rabin. Cei prezenti au purtat haine traditionale si au umplut strazile dintr-o suburbie a capitalei Israelului.

- Consilierul prezidential Diana Paun a declarat, miercuri, ca prioritatile de dinaintea pandemiei trebuie puse din nou pe agenda publica a sistemului sanitar din Romania, printre acestea aflandu-se rezistenta la antibiotice, sanatatea mintala si preventia."Rezistenta la antibiotice este una dintre…

- Pentru fiecare milion de oameni care se tem exista un milion de oameni care nu se tem sa ajute. Astazi, aceasta este misiunea noastra, sa ajutam poporul ucrainean. Impreuna, WE ARE Post-ul SAGA Festival, PRO TV, KISS FM și Primaria Municipiului București iși unesc forțele pentru WE ARE ONE, cel mai…

- Inaltul Comisar al Natiunilor Unite pentru Refugiati, Filippo Grandi, a anuntat ca in ultimele sapte zile au fugit din Ucraina un milion de oameni. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Spitalul Clinic Județean de Urgența Cluj este unul dintre spitalele pilot in care se va derula un proiect privind intarirea capacitații instituționale pentru controlul infecțiilor spitalicești și gestionarea consumului de antibiotice.

- Infectiile asociate asistentei medicale sunt inca subraportate in Romania, a declarat, ieri, la o conferinta de specialitate, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, potrivit Agerpres. „Inca, infectiile asociate asistentei medicale sunt subraportate in Romania. Ne apropiem de 1% din proportia de pacienti…

- Infectiile asociate asistentei medicale sunt inca subraportate in Romania, a declarat, marti, la o conferinta de specialitate, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila. „Inca, infectiile asociate asistentei medicale sunt subraportate in Romania. Ne apropiem de 1% din proportia de pacienti externati, dar…

- Rezistenta la antibiotice reprezinta o problema tot mai grava in lume. Potrivit celui mai amplu studiu publicat saptamana trecuta in revista științifica The Lancet, doar in 2019, peste un milion de oameni au murit in lume din cauza infecțiilor cu bacterii rezistente la antibiotice