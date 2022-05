Stiri pe aceeasi tema

- In timpul vacanțelor, viața turiștilor poate fi pusa in pericol de bacteriile ucigașe. Oamenii pot fi expuși riscului unei infecții bacteriene grave care poate duce la pneumonie.Avertismentul vine dupa ce s-a descoperit ca o femeie de 70 de ani din Marea Britanie a murit dupa ce a contractat infecția…

- Deoarece ce mai mare cantitate de ulei de floarea-soarelui din Marea Britanie provine din Ucraina, unele supermarket-uri din UK au limitat temporar cumparatori „pentru a asigura disponibilitatea pentru toata lumea”.

- Un delfin de la Delfinariul din Miami a devenit violent si l-a atacat sambata pe dresorul sau in timpul spectacolului Flipper, chiar in fata unui public format din copii, relateaza postul de stiri locale Local 10 News. Totul a fost filmat de fotograful Shannon Carpenter , iar videoclipul a devenit…

- Un pompier din cadrul ISU Giurgiu, pasionat de frizerie, s-a inscris pe lista voluntarilor care vor sa ajute si tunde refugiati ucraineni in Gara de Nord, in timpul liber. Laurentiu are 27 de ani, este pompier in cadrul ISU Giurgiu din anul 2015 si activeaza la Garda de Interventie Mihailesti. „Am auzit…

- Un proiect de acord in domeniul securitatii intre China si Insulele Solomon a fost dezvaluit online joi, starnind ingrijorare in Australia, care considera ca un astfel de acord ar putea "destabiliza" regiunea Pacificului de Sud, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…

- Timpul mediu de acoperire a locurilor de munca disponibile pe OLX a scazut semnificativ in ultimul an, iar angajatorii au gasit mult mai repede oamenii potriviti pentru a-si completa organigramele, in aproape toate domeniile de activitate, potrivit unei analize a platformei online, remisa, vineri,…

- La data de 9 martie 2022, in jurul orei 15.00, polițiștii Biroului de Ordine Publica, din cadrul Poliției Municipiului Aiud, au prins, in flagrant delict, doi barbați, de 45 și 47 de ani, din localitatea Garbova de Jos, in timp ce sustrageau un panou metalic, de protecție, care era amplasat la capatul…