Bacterie toxică, la malul mării. Zeci de plaje închise Asa numitele alge verzi-albastre s-au dezvoltat din cauza caniculei prelungite din nordul Europei. Cea mai afectata zona este in nordul Poloniei, unde se afla golful Gdansk, informeaza TVR. Pe 50 de plaje a fost amplasat steagul roșu, ceea ce inseamna ca scaldatul este interzis. Televiziunile poloneze au difuzat imagini care surprind amploarea contaminarii din Marea Baltica. Este cea mai severa contaminare cu aceasta bacterie marina toxica din ultimii 12 ani. In mod obișnuit ar trebui sa dispara in cazul unei furtuni marine sau la schimbarea curenților. Cum temperaturile… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

