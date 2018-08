Bacterie periculoasă. Anunțul Spitalului Universitar „Proba pozitiva la bacilul piocianic a fost recoltata in dimineata zilei de 20 august dintr-un filtru de apa sterila aflat in spalatorul de la sala de ginecologie. Toate filtrele din zona, manipulate exclusiv de personalul medical mediu, nu au fost folosite deloc cu cinci zile inainte sa se recolteze probele, respectiv intre 15-19 august. Sala respectiva este utilizata pentru interventii cronice, exclus cele din obstetrica. Asadar, orice posibilitate de propagare sau de infectare a vreunei persoane este nula”, se arata intr-un comunicat transmis de biroul de presa al SUUB. Conform aceleiasi… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

