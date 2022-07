Bacteria care declanșează holera, descoperită la un student din Wuhan și în probele prelevate dintr-o piață Bacteria a fost descoperita la un student din Wuhan și separat in mostre de la țestoasele cu carapace moale dintr-o piața de produse alimentare, fapt care i-a speriat pe chinezii de rand, unii facand paralela cu COVID-19, potrivit Reuters . Piața alimentara in care probele de la țestoase cu carapace moale au fost testate pozitiv cu agentul patogen capabil sa provoace holera a fost dezinfectata, au anunțat autoritațile locale joi seara. Deși nu a fost gasit niciun caz de holera umana in randul persoanelor care au intrat in contact cu țestoasele cu carapace moale, magazinul care le vindea a fost… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

