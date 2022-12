Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a adoptat decizional un proiect de lege care prevede evidentierea bacsisului pe nota de plata si pe bonul fiscal. Sumele care provin din bacsis vor fi distribuite angajatilor integral, iar banii din bacsis vor fi considerati venituri cu retinere la sursa, fara a fi cuprinse in baza…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, proiect de lege privind aprobarea ordonantei de urgenta a Guvernului 119/2022 pentru modificarea si completarea ordonantei de urgenta a Guvernului 27/2022 privind masurile aplicabile clientilor finali din piata de energie electrica si gaze naturale in perioada…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, un proiect de lege care permite strainilor care nu traiesc in Romania, dar care sunt casatoriti de cel putin 10 ani cu cetateni romani, sa poata obține cetațenie romana. Proiectul inițiat de PSD a fost adoptat cu 253 de voturi pentru și niciunl impotriva. Inițiativa…

- Suma totala verificata de Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie si transmisa spre decontare in conformitate cu OUG 27/2022 a depasit 6,2 miliarde lei. Potrivit ANRE, un numar de 83 de companii au depus 729 de solicitari, din care au fost aprobate 177 pentru clientii casnici si 277 pentru…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor, solicitat prin cererile de plata aferente serviciilor prestate in luna august 2022, suma autorizata la plata fiind in valoare…

- Fostul premier Adrian Nastase ar putea avea din nou pensie speciala. El a caștigat in prima instanța procesul prin care iși cere inapoi indemnizația pentru limita de varsta, de la Camera Deputaților. Magistrații au mai decis ca Nastase trebuie sa primeasca de la Camera Deputaților 80.000 de lei. Fostul…

- Societatea de Transport Bucuresti anunta pe SICAP licitatie pentru achizitionarea a sase vehicule supraetajate pentru traseul turistic, scrie Agerpres. Este vorba despre autobuze double deck rulate – second hand. Contractul va avea o durata de doua luni de la data semnarii. Valoarea totala estimata…

- Guvernul a aprobat un cuantum minim al burselor sociale pentru elevi in valoare de 200 de lei/luna, a declarat ministrul Educatiei. Pentru premiile olimpicilor, Sorin Cimpeanu a anunțat o creștere de cel puțin 70%. „Astazi am adoptat o hotarare de guvern prin care reglementam cuantumul minim al burselor.…