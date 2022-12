Bacșișul va fi impozitat de la 1 ianuarie și evidențiat pe bonul fiscal. Legea a fost publicata in Monitorul Oficial Bacșișul pe care il platim la localuri va fi impozitat de la 1 ianuarie și trebuie evidențiat pe bonul fiscal. Legea a fost publicata in Monitorul Oficial. Legea va fi aplicata in toate localurile, iar banii pe care ii vom plati in plus, peste consumație, vor fi impozitați cu 10 la suta. Nivelul bacșișului va […]