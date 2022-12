Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a adoptat decizional un proiect de lege care prevede evidentierea bacsisului pe nota de plata si pe bonul fiscal. Sumele care provin din bacsis vor fi distribuite angajatilor integral, iar banii din bacsis vor fi considerati venituri cu retinere la sursa, fara a fi cuprinse in baza…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, un proiectul de lege care introduce obligatia pentru presedintii, vicepresedintii, secretarii si trezorierii federatiilor sportive nationale, ai Comitetului Olimpic si Sportiv Roman si ai Comitetului National Paralimpic, sa depuna declaratii de avere si de interese.…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, proiect de lege privind aprobarea ordonantei de urgenta a Guvernului 119/2022 pentru modificarea si completarea ordonantei de urgenta a Guvernului 27/2022 privind masurile aplicabile clientilor finali din piata de energie electrica si gaze naturale in perioada…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, un proiect de lege care permite strainilor care nu traiesc in Romania, dar care sunt casatoriti de cel putin 10 ani cu cetateni romani, sa poata obține cetațenie romana. Proiectul inițiat de PSD a fost adoptat cu 253 de voturi pentru și niciunl impotriva. Inițiativa…

- Consiliul UE, condus in a doua jumatate a anului 2022 de Cehia, a stabilit calendarul privind decizia de aderare la Schengen pentru trei state comunitare – Romania, Bulgaria si Croatia. Vor fi doua reuniuni europene in luna noiembrie, iar votul decisiv va avea loc pe 9 decembrie in Consiliul Justitie…

- Comisia Europeana a autorizat plata primei cereri din cadrul PNRR ceea ce inseamna ca Romania va primi 2,6 miliarde de euro pentru revitalizarea economiei. Potrivit Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, Comisia Europeana a aprobat decizia privind autorizarea plații primei tranșe a sprijinului…

- Fostul premier Adrian Nastase ar putea avea din nou pensie speciala. El a caștigat in prima instanța procesul prin care iși cere inapoi indemnizația pentru limita de varsta, de la Camera Deputaților. Magistrații au mai decis ca Nastase trebuie sa primeasca de la Camera Deputaților 80.000 de lei. Fostul…

- Președintele PSD a declarat, la interviurile DCNews, ca in cazul in care președintele Iohannis nu va desemna, la rotativa din primavara anului viitor, un premier social-democrat, PSD va ieși din coaliția de guvernare. „In 2023, daca președintele Klaus Iohannis va refuza sa numeasca un premier din partea…