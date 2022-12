Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, proiectul de lege care reglementeaza bacsisul, stabilind ca nivelul oferit va fi de maxim 15% din valoarea consumatiei, va putea fi platit pe card si va fi impozitat.

