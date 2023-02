Bacşişul, o bătaie de cap în HoReCa. Când e pericol să fie considerat salariu şi impozitat ca atare Impozitarea bacșișului continua sa starneasca multe controverse, atat in ce privește modul in care se face fiscalizarea, cat și aplicarea efectiva a legii. O intrebare fireasca a reprezentanților HoReCa este ce se intampla cand clientul lasa, la plecare, bacșiș cash pe masa. De la 1 ianuarie 2023, a intrat in vigoare legea care prevede impozitarea […] The post Bacsisul, o bataie de cap in HoReCa. Cand e pericol sa fie considerat salariu si impozitat ca atare first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Avocatnet.ro atrage atenția ca bacșișul care depaste 15% din consumație, ar putea fi considerat venit salarial. Automat, asta ar insemna ca se datoreaza nu doar impozitul pe venit, ci și contribuțiile sociale. Problema a fost remarcata de reprezentanții industriei ospaitalitaii, care au cerut clarificari…

- Presedintele PSD a mai declarat ca ”este momentul sa avem o economie bazata pe productie, nu pe consum, de a veni iarasi cu un program de guvernare corect, care va prelua ce nu s-a reusit acum din programul de guvernare al coalitiei”. ”Va trebui sa venim si sa ne asumam lucruri concrete, lucruri care…

