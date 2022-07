Stiri pe aceeasi tema

- Fortele armate ruse si au reluat atacurile in estul Ucrainei, dupa ce si au regrupat trupele. Ministrul rus al apararii Serghei Soigu a ordonat extinderea atacurilor, in timpul unei inspectii la unitatile implicate in invazia din Ucraina, informeaza sambata dpa.Dupa ce a audiat raportul asupra situatiei…

- Razboi in Ucraina, ziua 125. Rusia a lansat, luni, un atac cu rachete asupra unui centru comercial din Kremenciuk, regiunea Poltava. Cel puțin 10 persoane au murit și 40 au fost ranite. Liderii G7 anunta sustinere financiara pentru Ucraina si intensificar

- Razboiul declanșat de Rusia in Ucraina s-ar putea intoarce chiar impotriva lui Vladimir Putin, susțin americanii. Un inalt oficial american din domeniul apararii a prezentat situația reala de pe front. Acesta a declarat pentru Reuters ca Rusia incearca, dar nu reușește sa ținteasca armele occidentale…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, dupa cum arata Ria Novosti, spune ca forțele ruse incetinesc ritmul operațiunilor speciale, ca sa permita evacuarea și evitarea civililor. spre deosebire de trupele ucrainene care nu fac acest lucru. „Rusia incetinește in mod deliberat ritmul operațiunilor speciale…

- Maiorul ucrainean Bohdan Krotevych aflat in subsolurile uzinei metalurgice Azovstal susține ca nu se va preda, și anunța ca „lupta continua”, informeaza CNN . Un alt ofițer spune la randul sau ca operațiune militara este in curs, fara a da mai multe detalii. In timp ce sute de soldați ucraineni au…

Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a declarat, miercuri, ca Armata rusa va considera transporturile NATO care livreaza arme in Ucraina drept "tinte care urmeaza sa fie distruse", potrivit agentiei de presa rusa RIA, citata de Reuters.

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a acuzat miercuri NATO și aliații sai ca continua sa „pompeze arme Ucrainei” și a avertizat ca Moscova vede livrarile de armament occidental ca fiind ”ținte legitime”, relateaza BBC . ”Vom considera orice mijloc de transport NATO care sosește pe teritoriul țarii…

