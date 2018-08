Back to school fashion: ce nu trebuie sa iti lipseasca de pe lista de cumparaturi

Back to school fashion: ce nu trebuie sa iti lipseasca de pe…

Fie ca incepi liceul sau facultatea, acum este momentul potrivit sa iti cumperi articolele vestimentare pentru noul sezon, in care sa te simti si sa arati minunat!

Magazinele au inceput sa prezinte deja colectiile pentru toamna anului 2018 si poti gasi cele mai trendy si stylish piese pentru noul anotimp. Din fericire, temperaturile de afara sunt foarte placute in continuare, ceea ce iti permite sa te bucuri de plimbari cu colegii sau cu prietenii pentru inca o perioada de timp, asa si look-ul tau trebuie sa fie unul pe masura! In cazul in care ai programata inca o calatorie…