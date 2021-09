Back in business: trei tratamente dentare care îți cresc încrederea în tine după concediu Cei mai mulți dintre noi folosim concediul de vara ca pe un prilej de reconectare cu sine și, in aceeași masura, de redescoperire. Avem parte de un ragaz care ne permite sa ne reinventam și, deși uneori poate fi vorba de o noua coafura, alteori poate fi despre un nou...zambet. Pentru ca in vacanțe ni se da ocazia sa reflectam la lucrurile pe care le-am vrea „altfel” la noi - iar odata cu venirea toamnei, cand suntem, din nou, back in business, meritam sa fim cea mai buna versiune a noastra. Dr. Alexandra Mircea vorbește despre trei tratamente dentare care iți cresc increderea in tine… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

