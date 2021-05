Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 20 de state membre ale UE resping propunerea Parlamentului European ca ele sa suporte costurile testelor PCR pentru COVID-19 efectuate de posesorii viitorului „certificat verde” digital. Blocul comunitar doreste sa-l creeze pentru a facilita calatoriile fara restrictii intre tarile UE in…

- Autoritațile maghiare de frontiera au anunțat ca defecțiunea a survenit joi, 29 aprilie, in jurul orei 14:10, Poliția de Frontiera Romana fiind informata despre faptul ca sistemul informatic al vecinilor nu mai funționeaza, neputandu-se efectua controlul de frontiera, au anunțat autoritațile romane,…

- „Detaliile au fost trimise catre STS de foarte mult timp. STS face implementarea. Deocamdata nu a fost aprobat la nivelul Uniunii Europene. Sunt doar niste informatii pe care le avem in modul in care sa il construim. Asa cum am spus de fiecare data, speram ca o astfel de masura nu va discrima cetatenii…

- Serviciul pentru Telecomunicații Speciale (STS) se va ocupa in Romania de implementarea certificatului verde european, dar deocamdata un astfel de document nu a fost aprobat la nivelul Uniunii Europene, a declarat miercuri premierul Florin Cițu. Ca și președintele, șeful executivului spera ca acest…

- Certificatul verde digital anti-Covid nu va fi folosit in calatoriile interne, ci doar in cele internaționale, este concluzia unei intalniri organizate marți, intre premierul Florin Cițu și reprezentanții industriei Turismului. Calin Ile, presedintele Federatiei Industriei Hoteliere din Romania, a…

- S-au stabilit și termenele obligatorii pentru categoriile principale de contribuabili Aceștia au obligația de a se asigura ca vor conecta la termen casele de marcat folosite in acest moment sau cele achiziționate dupa 1 decembrie 2021 Conform OPANAF publicat pe 30 martie 2021,procedura de conectare…

- Daca Uniunea Europeana va intarzia prea mult timp cu "pasaportul verde digital", atunci Israelul vrea sa inceapa sa negocieze cu fiecare tara membra in parte pentru a ajunge la un acord de recunoastere reciproca a certificatului de vaccinare, a declarat ambasadorul Israelului in Romania, David Saranga,…

- Autoritațile din Romania se pregatesc pentru al treilea val al pandemiei de COVID-19 și susțin ca vaccinarea impotriva COVID-19, impreuna cu respectarea celor trei masuri "de aur", respectiv portul maștii, igiena riguroasa a mainilor și menținerea distanței sociale, sunt elemente-cheie pentru a pune…