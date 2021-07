Stiri pe aceeasi tema

- „340.020 de certificate digitale au fost generate in cele 12 ore, de cand a fost lansata platforma certificat-covid.gov.ro.Asta inseamna ca 28.335 de romani și-au generat documentul european in fiecare ora. Asta inseamna peste 470 de certificate eliberate in fiecare minut!peste 97.28% sunt certificate…

- Peste un milion de persoane au primit deja certificate digitale UE privind COVID-19, ceea ce ar trebui sa faciliteze calatoriile in aceasta vara in cadrul Uniunii Europene, a anuntat marti comisarul european pentru justitie Didier Reynders intr-o interventie in Parlamentul European, potrivit AFP. Aceste…