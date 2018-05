Stiri pe aceeasi tema

- "In sedinta Biroului executiv de azi am luat in discutie reactiile autoritatilor romane dupa scrisoarea doamnei comisar Corina Cretu, adresata celor doi ministri Rovana Plumb si Lucian Sova, respectiv doamnei Dancila. (...) Ii solicit domnului Sova sa se intoarca la comisie unde va fi respectat nu…

- „Pilonul II a fost introdus in 2008 pentru toate persoanele angajate care aveau la acel moment pana in 45 de ani. In prezent, din sumele CAS pentru Pilonul I, sistemul pensiilor de stat se direcționeaza automat 3.7% catre Pilonul II. Acest sistem funcționeaza pe principiul acumularii și multiplicarii.…

- Aeronave Eurofighter Typhoon ale Fortelor Aeriene Regale Britanice au declat astazi de pe Aeroportul Mihail Kogalniceanu judetul Constanta, ca raspuns la un avion rusesc care opereaza in apropiere de spatiul aerian al NATO deasupra Marii Negre, informeaza Fortele Aeriene Regale Britanice. Avioanele…

- BRD Asset Management schimba politica de investitii a BRD Obligatiuni, care devine primul fond de obligatiuni corporative administrat local, o clasa de active frecvent intalnita pe pietele mature, dar putin utilizata in Romania. Lansat in anul 2006, BRD Obligatiuni, cel de-al doilea fond…

- Romania este scutul Europei la Marea Neagra in ceea ce priveste piata agricola, iar tara noastra ar trebui sa ceara un buget mai mare pentru acest lucru, a declarat joi Laurentiu Baciu, presedinte al Ligii Asociatiilor Producatorilor Agricoli din Romania (LAPAR).

- Pentru aproape intreaga suflare social-democrata din Romania, așa-zisul Congres extraordinar PSD care a avut loc sambata a fost, realmente, prilej de sarbatoare și voie buna. Am urmarit și eu, doar din pur interes jurnalistic, ce s-a intamplat la București și, sincer sa fiu, la final, dupa ce am tras…

- Afacerile din industria modei cresc de la an la an in Romania, pe fondul apetitului romanilor pentru cumparaturi, H&M, Zara, C&A si Pepco fiind principalii actori intr-o piata evaluata la aproape 5 miliarde de euro, potrivit unui studio KeysFin. Potrivit datelor KeysFin, comertul de profil din Romania…