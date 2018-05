Stiri pe aceeasi tema

- Lipsa fortei de munca nu doar in agricultura, ci in toate sectoarele de activitate, este o problema nationala, a declarat, miercuri, presedintele Ligii Asociatiilor Producatorilor Agricoli din Romania (LAPAR), Laurentiu Baciu, care s-a aratat dezamagit ca in ultimii 28 de ani, in mediul rural din Romania,…

- Comisia Europeana cere lamuriri statului roman in ceea ce privește ajutoarele de stat acordate Complexului Energetic Hunedoara. Mai multe ajutoare de stat acordate societații energetice au trezit suspiciuni. Oficialii europeni considera ca statul roman a girat acordarea unor ajutoare sau credite…

- Masura se va aplica și in sens invers: strainii care vin din țari in care ajutoarele sociale sunt mai mari ca in Austria vor beneficia de majorari. Mulţi lucrători străini din Austria se vor confrunta cu tăieri de ajutoare sociale în cazul în care copiii lor trăiesc…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a pus in dezbatere publica Normele de aplicare pentru Codul Fiscal, pentru clarificarea modificarilor aduse in acest an, printre care declaratia unica si finantarea ONG-urilor, a anunțat instituția, intr-un comunicat. “Actul normativ stabileşte metodologia…

- Proiectul de hotarare a Guvernului pentru modificarea si completarea normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal a fost publicat joi pe site-ul Ministerului Finantelor. Documentul cuprinde prevederi referitoare la impozitul pe profit, impozitul pe veniturile microintreprinderilor,…

- New York Times si The Washington Post scriu despre proiectele de hotarare adoptate miercuri in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) referitoare la acordarea unui ajutor financiar de 13.800 de lei pentru femeile care doresc sa faca fertilizare in vitro, respectiv a unui ajutor…

- Romania este scutul Europei la Marea Neagra in ceea ce priveste piata agricola, iar tara noastra ar trebui sa ceara un buget mai mare pentru acest lucru, a declarat joi Laurentiu Baciu, presedinte al Ligii Asociatiilor Producatorilor Agricoli din Romania (LAPAR).