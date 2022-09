Județul Bacau se afla sub cod portocaliu de vant, pana diseara la ora 16.00. Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare nowcasting, valabila astazi, in care precizeaza ca rafalele de vant vor atinge pana la 110 km/h in zona de munte a județului. „La altitudini de peste 1600 de metri se vor semnala intensificari […] Articolul Bacaul, sub cod portocaliu de vant! Rafale de pana la 110 de kilometri la ora in zona de munte a fost publicat in Ziarul de Bacau .