- Presedintele Klaus Iohannis, candidatul Partidului National Liberal la presedintia Romaniei, a castigat cel de-al doilea tur al alegerilor organizate in judetul Iasi cu 66,21% din voturi, in timp ce Viorica Dancila a obtinut 33,79%.Potrivit datelor centralizate de Autoritatea Electorala Permanenta,…

- Klaus Iohannis a caștigat turul II al alegerilor prezidențiale in municipiul Blaj la o diferența extrem de mare fața de Viorica Dancila. Voturi valabil exprimate: 9.181 1. Klaus Iohannis a obținut 7.272 de voturi (79.20%). 2. Viorica Dancila doar 1.909 (20.80 %). Pe țara, conform datelor provizorii…

- Klaus Iohannis a caștigat turul II al alegerilor prezidențiale in orașul Cugir la o diferenșa extrem de mare fața de Viorica Dancila. Voturi valabil exprimate: 10.891 1. Klaus Iohannis a obținut 7.167 de voturi (65.80%). 2. Viorica Dancila doar 3.724 (34.19 %). Pe țara, conform datelor provizorii furnizate…

- Ziarul Unirea Alegeri prezidențiale 2019 turul 2: Viorica Dancila a caștigat și la Bucium: Ultimele 3 REDUTE ale PSD in judetul Alba Dupa ce s-a confirmat ca Viorica Dancila a caștigat in orașul Abrud și in comuna Ciuruleasa și Buciumul se alatura ultimului bastion al PSD in Alba. Rezultate voturi Ciuruleasa:…

- Candidatul Partidului National Liberal, Klaus Iohannis, a castigat alegerile din judetul Constanta, obtinand peste 40 la suta din numarul total de voturi, pe locurile urmatoare clasandu-se Viorica Dancila, cu putin peste 20 de procente, si Dan Barna, cu aproape 16 la suta, arata rezultatele finale ale…

- Klaus Iohannis a castigat alegerile in judetul Bacau, potrivit centralizarii finale a datelor de la toate cele 635 de sectii de votare. Presedintele in exercitiu a obtinut 90.790 de voturi, ceea ce inseamna un procent de 36,6%. Pe pozitia a doua s-a clasat candidatul PSD, Viorica Dancila, cu 63.063…

- Presedintele Klaus Iohannis a castigat detasat primul tur ale alegerilor in judetul Arad, cu 43,3%, potrivit datelor incarcate pe site-ul Autoritatii Electorale Permanente, dupa numaratoarea voturilor exprimate in toate cele 437 de sectii din judet. Conform AEP, principalii candidati au obtinut urmatoarele…

- Presedintele Klaus Iohannis a obtinut peste 41.000 de voturi in judetul Satu Mare, fiind urmat de candidatul UDMR, Kelemen Hunor, si candidatul PSD - Viorica Dancila, potrivit datelor date publicitatii de catre Biroul Electoral Central.Potrivit sursei citate, in urma centralizarii voturilor…