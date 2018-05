Stiri pe aceeasi tema

- Aerostar Bacau a promovat in Liga 2. Federalul Bodescu a dat medaliile. Petrecere cu avioane. Vezi galeria foto + 3 + 3 Fost simbol al lui FCM Bacau, antrenorul Cristi Popovici a reușit sa promoveze acum echipa susținuta de fabrica de avioane din zona Moldovei. Dupa Universitatea Cluj, Petrolul Ploiești…

- Dupa Universitatea Cluj (Seria 5) si ACS Sirineasa (Seria 4), care si-au indeplinit obiectivul la finalul saptamanii trecute, respectiv marti, in intermediara, Petrolul Ploiesti (Seria 3) este a treia echipa din acest sezon al Ligii 3 care obtine promovarea matematica mai devreme de finalul campionatului.…

- ”U” Cluj a promovat matematic in Liga 2. Sute de fani au invadat terenul. Formația „șepcilor roșii” s-a distrat azi cu Gaz Metan II Mediaș, scor 7-0. Clujenii au strans 62 de puncte și au un avans care nici matematic nu mai poate fi depașit de ACS Fotbal Comuna Recea, care are 49 de puncte. ”U” Cluj…

- Runda a 18-a din Seria I a Ligii a III-a a debutat cu victoria categorica a liderei Aerostar Bacau. Vineri, echipa antrenata de Cristi Popovici s-a impus cu 8-0 pe teren propriu, contra Sanatații Darabani, razbunand astfel remiza din tur. Fl. Istrate (min. 5, din penalty și 28), Vraciu (49 și 51) și…

- Pistolarii din fotbalul romanesc. Cand, unde și de ce au scos pistolul Sechelariu, Liviu Luca, Ioan Becali, Jean Vladoiu și alții. Nebunia de la finalul meciului PAOK Salonic – AEK Atena n-a uimit pe nimeni, știuta fiind „caldura” de care grecii sunt capabili. Ivan Savvidis, patronul celor de la PAOK,…

- Petrolul va “umple” golul prilejuit de amanarea startului in returul Ligii a III-a cu un meci amical, programat sambata, de la orele 12,00, la Tarlungeni, pe terenul sintetic din localitatea brasoveana. La capatul unei saptamani “ciudate”, in care din cauza zapezii cazute si a frigului galben-albastrii…

- Antrenorul galatean Alexandru Ciobanu este multumit de felul in care arata echipa la acest moment si crede ca jucatorii adusi in aceasta iarna s-au adaptat foarte bine la conditiile de la Galati. „Sunt si jucatorii noi, care se adapteaza din ce in ce mai bine, de la zi la zi. Grupul devine de la zi…